Lo stop viene interpretato come un richiamo dell'anima alla propria missione, secondo una studiosa. Quando ci sentiamo smarrite, può capitare di perdere la direzione senza rendersene conto, in modo silenzioso. In quei momenti, fermarsi rappresenta un segnale che invita a riflettere e a ricollegarsi con le proprie intenzioni più profonde. Non sempre è facile riconoscere questo segnale, ma spesso è l’unico modo per ritrovare la strada.

C ome ritrovare la strada quando ci sentiamo perdute. Ci sono momenti in cui non sappiamo più dove stiamo andando. A volte la perdita della strada avviene in silenzio, quasi senza che ce ne accorgiamo. Continuiamo a fare le cose di sempre, rispondiamo ai messaggi, lavoriamo, ci occupiamo degli altri, attraversiamo le giornate con una certa efficienza, eppure, dentro, qualcosa non ci segue più. È come se una parte di noi fosse rimasta indietro. Leggi anche › Selene Calloni Williams torna in liberia con “Risveglia la tua mente” Come ritrovare la strada quando ci sentiamo perdute. Ci sentiamo perdute quando la vita che conduciamo non coincide più con la vita che ci chiama. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secondo Selene Calloni Williams, lo stop è un richiamo dell'anima alla nostra missione

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