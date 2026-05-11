Selene Calloni Williams spiega che la stanchezza non riguarda il corpo, ma l’anima. Per capire se si sta vivendo davvero, bisogna prestare attenzione ai segnali come l’assenza di intensità nelle esperienze quotidiane. Quando le cose accadono senza suscitare emozioni profonde e le giornate scorrono senza lasciare ricordi significativi, potrebbe essere un segnale di stanchezza interiore.

C ome capire quando non stai vivendo davvero. Il primo segnale è l’assenza di intensità. Le cose accadono, ma non ti fanno vibrare, le giornate scorrono senza lasciare traccia. Non c’è più stupore, né dolore vero, solo una superficie piatta, ben gestita. Poi c’è la stanchezza senza causa. Non è il corpo a essere stanco, ma l’anima. Ti senti svuotata anche quando non hai fatto nulla di particolarmente impegnativo. È la fatica di vivere una vita che non ti corrisponde. Leggi anche › Selene Calloni Williams: dal dolore alla rinascita nel libro “Diario di una Sciamana” Come capire quando non stai vivendo davvero: rimandi sempre. Un altro indizio è la posticipazione costante.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è il corpo a essere stanco, ma l’anima, spiega Selene Calloni Williams

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