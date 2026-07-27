Giuseppe Cruciani ha dichiarato di vedere raramente sua madre malata di Alzheimer, con sua sorella che le fa visita regolarmente. Il conduttore ha anche parlato del padre, deceduto diversi anni fa, e ha condiviso che non spesso discute di questioni familiari pubblicamente. Durante un’intervista, ha spiegato di mantenere un basso profilo sulla sua vita privata, concentrandosi sul lavoro e sulla gestione della malattia materna.

Giuseppe Cruciani è abituato a parlare di tutto, ma raramente della sua vita privata. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore de La Zanzara si racconta e rivela qualche dettaglio inedito sulla sua infanzia e sui genitori, il padre morto anni fa e la madre malata di Alzheimer. “La vedo pochissimo”, dice Cruciani. La donna vive in Abruzzo, dove abita anche la sorella. Cruciani poi conferma il suo rapporto particolare con l’acqua: “Le persone troppo pulite mi fanno schifo”. Giuseppe Cruciani parla della madre malata di Alzheimer Solitamente restio a parlare della sua vita privata, Giuseppe Cruciani racconta un po’ di sé in una intervista rilasciata al settimanale Chi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Cruciani parla della madre malata di Alzheimer, "la vedo pochissimo, mia sorella le sta vicino"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paola Barale: “Perché un uomo piacente dovrebbe innamorarsi di una che spacca le pa**e come me? Con mia madre malata di Alzheimer ho capito quanto è importante avere qualcuno vicino fino all’ultimo istante”Paola Barale ha dichiarato che, a causa della malattia di Alzheimer della madre, ha capito quanto sia importante avere qualcuno vicino nei momenti...

La donna assolta per l’omicidio della madre malata di AlzheimerUna donna di 67 anni è stata assolta dall'accusa di aver ucciso la madre di 93 anni, affetta da Alzheimer.

Temi più discussi: Io odio l’acqua. Mi lavo a pezzi, odio farmi la doccia. Le persone troppo pulite mi fanno schifo, voglio gli odori veri dell’essere umano, che sia uomo o donna: le confessioni di Giuseppe Cruciani; 4 di sera Weekend: Le parole di Giuseppe Cruciani sul caso Roggeri Video; Gabriele Corsi e Giuseppe Cruciani aprono Dolomitincontri: 40 anni di cultura sotto le Pale; Roggero, Cruciani senza filtri: Le vere vittime sono lui e la sua famiglia.

Giuseppe Cruciani conduttore de La Zanzara: Io odio l’acqua. Mi lavo a pezzi, odio farmi la doccia. Ne farò due in una settimana. Vado a letto senza farmela e la mattina neanche. E questi sono i pregi. Salvatore Cacciola @salvocacciolak #24luglio #prugna x.com

Io odio l’acqua. Mi lavo a pezzi, odio farmi la doccia. Le persone troppo pulite mi fanno schifo, voglio gli odori veri dell’essere umano, che sia uomo o donna: le confessioni di Giuseppe Cruciani reddit

Giuseppe Cruciani rompe il silenzio su Selvaggia Lucarelli: ecco cosa ha dettoGiuseppe Cruciani ha finalmente rotto il silenzio su Selvaggia Lucarelli, parlando della loro relazione passata e delle voci su un suo possibile coinvolgimento in L’Isola dei Famosi. notizie.it

Giuseppe Cruciani parla dell’ex Selvaggia Lucarelli: ecco cos’ha dettoGiuseppe Cruciani, in un’intervista, ha parlato della sua ex fidanzata Selvaggia Lucarelli. Per anni Giuseppe Cruciani ha evitato accuratamente di parlare di Selvaggia Lucarelli. Nonostante il nome de ... novella2000.it