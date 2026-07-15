La donna assolta per l’omicidio della madre malata di Alzheimer

Una donna di 67 anni è stata assolta dall'accusa di aver ucciso la madre di 93 anni, affetta da Alzheimer. La Corte d’Assise ha deciso di non condannarla per il decesso della donna, avvenuto con un foulard. La donna aveva assistito la madre per circa vent’anni e il processo ha valutato le prove presentate. La decisione si basa sul riconoscimento di elementi che hanno portato alla sua assoluzione.

Ha ucciso sua madre. Dopo averla curata per vent’anni. Giuseppina Martin, 67 anni, è stata assolta dalla Corte d’Assise. Per l’omicidio con un foulard di Mirella Del Puglia, 93 anni, malata di Alzheimer e segnata da un decadimento cognitivo inarrestabile. Lei ha sempre chiesto perdono. Il suo gesto, hanno scritto gli esperti nelle perizie, è stato la conseguenza di un «disturbo da stress traumatico». Un «esaurimento delle energie psichiche» che l’ha portata in uno stato d’incapacità di intendere e di volere. Giuseppina Martin e l’omicidio della madre. Repubblica racconta che a febbraio 2025 la donna aveva iniziato ad ospitare la madre nel suo appartamento a San Giovanni Valdarno, vicino Arezzo. 🔗 Leggi su Open.online

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Blaming him as a scammer, she let his mom die. Years later, he returns elite and happily taken!

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