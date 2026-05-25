Paola Barale ha dichiarato che, a causa della malattia di Alzheimer della madre, ha capito quanto sia importante avere qualcuno vicino nei momenti difficili. Ha commentato anche che si chiede perché un uomo attraente dovrebbe innamorarsi di lei, definendosi una persona difficile. La donna ha evitato di parlare pubblicamente di Raz Degan o di altre persone che le sono state vicino in passato.

Parlare di Raz Degan o di chi le è stato accanto è sempre un argomento che Paola Barale preferisce evitare. Semplicemente perché «le donne non sono definite da chi hanno avuto accanto». Oggi per lei l’amore non è altro che « un dolce ricordo ». Oggi, chiarisce a Vanity Fair, «provo un grande amore per me stessa. Credo che l’amore esiste, e mi auguro sempre di scendere sotto casa e di sbattere contro qualcuno di cui mi innamorerò, ma è molto difficile. Senza contare che sono diventata anche molto esigente: per quale motivo un uomo piacente dovrebbe innamorarsi di una che spacca le palle come me? Quindi sono da sola. Non è una priorità avere per forza qualcuno vicino, e questa è una grandissima conquista per me». 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paola Barale: “Perché un uomo piacente dovrebbe innamorarsi di una che spacca le pa**e come me? Con mia madre malata di Alzheimer ho capito quanto è importante avere qualcuno vicino fino all’ultimo istante”

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