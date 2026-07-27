Giulia De Lellis e il rapporto con il padre | Vivo lontana da oltre 10 anni piangiamo ogni volta che ci salutiamo

Giulia De Lellis ha raccontato che vive lontana da oltre dieci anni e che, ogni volta che si incontrano, suo padre si emoziona e piange. La cantante ha spiegato che il loro legame è forte, anche se la distanza rende difficile vedersi spesso. Ogni saluto tra loro si conclude con lacrime e commozione, testimonianza di un rapporto intenso e radicato nonostante la separazione.

Giulia De Lellis ha parlato del rapporto con il padre Giulio, a cui è molto legata ma che per via della distanza non vede spesso: "Sono più di 10 anni che abito fuori e mio padre ogni volta che mi vede piange e si emoziona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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