Giulia De Lellis | Sono vittima di stalking hanno diffuso online dati sensibili di mia figlia Priscilla

Giulia De Lellis ha dichiarato di essere vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della sua privacy da inizio 2023. Ha riferito che sono stati diffusi online dati sensibili riguardanti sua figlia, Priscilla, e ha parlato di comportamenti molesti e molestie che coinvolgono anche la sua famiglia. La influencer ha deciso di rendere pubblica la situazione per denunciare le azioni che subisce.

Giulia De Lellis ha raccontato di essere vittima di "stalking, diffamazione e continue violazioni della sua privacy" dal 2023. L'influencer ha spiegato che gli episodi hanno coinvolto non solo lei in prima persona, ma anche la sua famiglia e la piccola Priscilla: "Hanno diffuso online dati e informazioni sanitarie estremamente sensibili riguardanti mia figlia, una neonata".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cerco un ragazzo con la quale ho fatto role tempo fa e interpretava Giulia de Lellis, Federica Nargi e altre… reddit

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