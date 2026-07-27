Eventi di rilievo sul Mediterraneo si sono svolti recentemente in città come Firenze, Marsiglia e Barcellona, evidenziando un crescente interesse per le tematiche legate al Mare Nostrum. Questi incontri coinvolgono principalmente giovani del Mediterraneo e si concentrano sulla promozione della pace attraverso il dialogo e l'incontro tra le diverse comunità della regione. Le manifestazioni rappresentano momenti di confronto e scambio tra i partecipanti, rafforzando i legami tra i paesi che si affacciano sul mare.

di Emiliano Eusepi I grandi eventi sul Mediterraneo che negli ultimi anni hanno toccato città come Firenze, Marsiglia e Barcellona sono i segni visibili di un interesse profondo per il Mare nostrum. Lontano dai riflettori, tuttavia, c’è soprattutto una generazione di giovani che lavora ogni giorno per trasformare la semplice vicinanza geografica in una vera e propria fraternità. Attraverso le testimonianze di Pilar Shannon Pérez Brown (Spagna), coordinatrice del Consiglio dei giovani del Mediterraneo che in questi giorni si è riunito in assemblea in Italia, e di Jeanne d’Arc Davoulbeyukian (Libano), in rappresentanza della Chiesa cattolica armena, emerge il ritratto di una gioventù determinata a scrivere un nuovo capitolo per le sponde del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Giovani del Mediterraneo, la pace si costruisce con l'incontro

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