A Firenze si sta svolgendo il Consiglio dei giovani del Mediterraneo, con focus su pace, ambiente e fraternità. I partecipanti stanno discutendo queste tematiche attraverso vari dibattiti e incontri. L’evento coinvolge giovani provenienti da diverse nazioni che affrontano le sfide comuni della regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato risultati o decisioni specifiche. La riunione prosegue con interventi e scambi di opinioni tra i presenti.

A Firenze è in corso il consiglio dei giovani del Mediterraneo. Pace, ambiente, fraternità i temi al centro dei dibattiti che stanno animando l’evento. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Consiglio dei giovani del Mediterraneo. Tra i temi Pace, ambiente, fraternità

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