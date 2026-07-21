Trentaquattro giovani under 30 provenienti da paesi del Mediterraneo si sono incontrati in Toscana per firmare un protocollo di cooperazione. L'iniziativa si ispira a figure come San Francesco e un noto politico italiano del XX secolo. L'accordo mira a promuovere progetti di pace e stabilità tra le nazioni del mare. L'evento rappresenta un passo formale verso collaborazioni future tra i partecipanti, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le sponde del Mediterraneo.

Nel segno di San Francesco e del "sindaco santo" La Pira, 34 delegati under 30 si riuniscono in Toscana per firmare un protocollo storico di cooperazione tra le sponde del Mare Nostrum. Giovedì, 23 luglio, il vertice pubblico incentrato sulla crisi in Libano e sui progetti di sviluppo. Pecchioli: "continuiamo a lavorare in comunione con il Santo Padre e in continuità con l’impegno preso dai vescovi a Firenze nel 2022 per costruire ponti di pace" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Giovani del Mediterraneo, al via gemellaggi per la pace e la stabilità

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