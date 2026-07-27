Giorgia Meloni sulla bomba a Ranucci quella frase di Elly Schlein che non ha dimenticato | Anche le allusioni hanno un peso | chieda scusa

Giorgia Meloni ha commentato la vicenda legata alla bomba a Ranucci, citando anche le parole di Elly Schlein. La leader ha richiesto scuse per le allusioni fatte, sottolineando che anche queste hanno un peso. Schlein, intervenuta in un programma televisivo, ha in seguito ritrattato alcune dichiarazioni pronunciate subito dopo l’esplosione. Meloni ha ribadito la richiesta di scuse, senza entrare nel merito delle dichiarazioni precedenti.

Giorgia Meloni torna sul caso Ranucci e stavolta parte all’attacco di Elly Schlein, che proprio oggi dagli studi dell’Aria che tira su La7 ha in qualche modo ritrattato alcune sue frasi dette a caldo dopo la bomba al giornalista. Le fa da promemoria la premier, che in un post sui social ricorda quanto aveva detto la segretaria Dem al congresso del Partito socialista europeo di Amsterdam, alludendo a possibili responsabilità del governo dietro l’attentato al conduttore di Report. Dichiarazioni che ora richiederebbero delle scuse, secondo la premier: «Le parole hanno un peso. Anche le allusioni – scrive Meloni nel suo post – E chi ha scelto di gettare ombre sul governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. 🔗 Leggi su Open.online

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