Gewiss acquista il 51% del capitale azionario di REair

Gewiss ha acquisito il 51% delle azioni di REair, società italiana attiva nel settore delle tecnologie per la qualità dell’aria indoor. REair si occupa di soluzioni fotocatalitiche proprietarie, nel campo delle tecnologie CleanTech. La società bergamasca ha comunicato l’operazione senza specificare i valori economici dell’accordo. L’acquisizione riguarda la maggioranza delle quote di REair, senza indicare modalità di pagamento o altre condizioni contrattuali.

Bergamo. Gewiss annuncia l’acquisizione del 51% del capitale azionario di REair, azienda italiana CleanTech specializzata in eco-tecnologie avanzate per la qualità dell’aria indoor (Indoor Air Quality), basate su soluzioni fotocatalitiche proprietarie. L’operazione rafforza la strategia di lungo termine di Gewiss volta a sviluppare edifici sempre più intelligenti, sostenibili e orientati al benessere delle persone, introducendo una nuova competenza tecnologica focalizzata sulla salute degli ambienti e sulla qualità dell’aria. Negli ultimi anni, Gewiss ha progressivamente ampliato il proprio ecosistema attraverso investimenti strategici nell’illuminazione, nei servizi, nella building automation, nelle tecnologie per l’hospitality e nelle infrastrutture urbane intelligenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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