Viterbo e Tuscia Capitale Europea Cultura 2033 51 comuni sostengono candidatura

Viterbo e la regione della Tuscia hanno avviato il percorso per la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033. Attualmente, 51 comuni della zona si sono impegnati a sostenere questa iniziativa. È stato presentato il logo ufficiale e sono stati delineati i passi da seguire per portare avanti la proposta. La candidatura mira a valorizzare il patrimonio culturale e storico della zona, coinvolgendo diversi enti e comunità locali.

VITERBO (ITALPRESS) – Il logo e il percorso della candidatura di Viterbo e Tuscia a Capitale Europea della Cultura 2033 sono stati presentati oggi pomeriggio nella sede della Provincia, di fronte agli amministratori dei 51 Comuni che hanno manifestato il loro sostegno al fianco del Comune di Viterbo e del Comitato Promotore. Un sodalizio che vede già l’adesione, oltre che dalla Provincia stessa e della Regione Lazio, anche di un fronte ampio di enti pubblici e privati. Un percorso corale, capace di rappresentare l’identità e le potenzialità di un sistema territoriale coeso, che riconosce nella cultura un motore strategico di sviluppo e innovazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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