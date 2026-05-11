Viterbo Tuscia 2033 c' è il logo e il nome della candidatura a capitale della cultura | 51 comuni aderiscono | FOTO

Oggi, a palazzo Gentili, è stato presentato ufficialmente il logo e il nome della candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033. Alla cerimonia hanno partecipato 51 amministrazioni comunali che hanno aderito all’iniziativa. Questa è la prima manifestazione pubblica del progetto, che coinvolge numerosi enti locali della provincia. La presentazione segna un passo importante nel percorso verso l’obiettivo di ottenere il riconoscimento europeo.

Cinquantuno amministrazioni hanno risposto alla chiamata e oggi, 11 maggio, a palazzo Gentili è stato emesso il primo vero vagito della candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033. L'obiettivo è lontano, ma la marcia verso il titolo è ufficialmente iniziata. Sindaci e assessori.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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