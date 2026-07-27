Genoa sfuma Arokodare | l' attaccante verso l' Ajax

Da sportmediaset.mediaset.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attaccante Taliou Arokodare non vestirà più la maglia del Genoa. Secondo fonti britanniche, il giocatore del Wolverhampton è vicino a trasferirsi all'Ajax, con un accordo per un trasferimento a titolo definitivo di 17 milioni di euro. Domani è previsto che il calciatore effettui le visite mediche con il nuovo club.

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Taliou Arokodare non vestirà la maglia del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l'attaccante del Wolverhampton è a un passo dall'Ajax: gli olandesi hanno raggiunto un accordo per l'acquisto a titolo definitivo a 17 milioni di euro e domani il classe 2000 svolgerà le visite mediche con il club di Amsterdam. Il Grifone aveva mostrato particolare interesse per Arokodare, ma l'Ajax è riuscito a chiudere più in fretta l'affare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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