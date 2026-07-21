Il Genoa è a caccia di un nuovo attaccante mentre Tolu Arokodare emerge come opzione dei Lupi
Il Genoa sta valutando l'acquisto di un nuovo attaccante e ha messo nel mirino Tolu Arokodare. La società sta lavorando durante il ritiro di Moena, ma è anche impegnata nelle trattative di mercato per rinforzare la rosa allenata da Daniele De Rossi. La ricerca di un nuovo elemento offensivo rimane una priorità, con l’obiettivo di completare la formazione prima dell'inizio della stagione.
2026-07-21 11:24:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news di calciomercato appena arrivata in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©foto Federico De Luca 2023 @fdlcom Il Genoa continua a lavorare nel ritiro di Moena, ma la società è attiva anche sul mercato per completare la rosa di Daniele De Rossi. Mentre la squadra prosegue la preparazione estiva – dopo la vittoria in rimonta contro Trento e in vista di una gara interna prima dell’amichevole contro il Vicenza – arrivano notizie positive anche dalla sala cure. Tommaso Baldanzi ha ripreso il lavoro in campo con un programma individuale dopo aver accusato un affaticamento, mentre Junior Messias e Hamed Traoré stanno seguendo percorsi simili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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