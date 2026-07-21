Il Genoa è a caccia di un nuovo attaccante mentre Tolu Arokodare emerge come opzione dei Lupi

Notizia in breve

Il Genoa sta valutando l'acquisto di un nuovo attaccante e ha messo nel mirino Tolu Arokodare. La società sta lavorando durante il ritiro di Moena, ma è anche impegnata nelle trattative di mercato per rinforzare la rosa allenata da Daniele De Rossi. La ricerca di un nuovo elemento offensivo rimane una priorità, con l’obiettivo di completare la formazione prima dell'inizio della stagione.