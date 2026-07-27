Arokodare Ajax affare vicino con il Wolverhampton | prestito con diritto di riscatto
L'Ajax sta definendo i dettagli per l'acquisto di Tolu Arokodare dal Wolverhampton. La trattativa prevede un prestito con diritto di riscatto e il club olandese cerca di rafforzare il reparto offensivo con un nuovo centravanti. La conclusione dell'accordo è prossima, secondo le fonti vicine alla trattativa. La negoziazione si concentra sugli aspetti finanziari e sui termini del trasferimento.
Arokodare Ajax, trattativa ai dettagli per il nuovo attaccante. L’ Ajax è sempre più vicino a chiudere l’arrivo di Tolu Arokodare dal Wolverhampton. Il club olandese, alla ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare il reparto offensivo, avrebbe raggiunto un accordo con i Wolves sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Secondo quanto riportato da Voetbal International, l’operazione complessiva avrebbe un valore di poco superiore ai 20 milioni di euro, considerando formula, eventuale riscatto e condizioni dell’accordo. Un investimento importante per l’Ajax, che considera Arokodare una priorità per completare l’attacco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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