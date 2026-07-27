Arokodare Ajax affare vicino con il Wolverhampton | prestito con diritto di riscatto

Notizia in breve

L'Ajax sta definendo i dettagli per l'acquisto di Tolu Arokodare dal Wolverhampton. La trattativa prevede un prestito con diritto di riscatto e il club olandese cerca di rafforzare il reparto offensivo con un nuovo centravanti. La conclusione dell'accordo è prossima, secondo le fonti vicine alla trattativa. La negoziazione si concentra sugli aspetti finanziari e sui termini del trasferimento.