GdF maxi blitz antidroga nell’Atlantico | sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina
Maxi operazione internazionale antidroga della Guardia di Finanza nelle acque dell’Oceano Atlantico. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia, del Comando operativo aeronavale e dello Scico, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico del tipo “go-fast” con a bordo oltre 2,6 tonnellate di cocaina. L’imbarcazione è stata fermata al largo delle coste di Lisbona dalla Policia Maritima portoghese grazie ai canali di cooperazione internazionale, con il supporto del Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (Maoc-N) e della Direzione centrale per i servizi antidroga. 🔗 Leggi su Laverita.info
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