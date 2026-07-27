Gaza Saba Rabah è la prima della Palestina con 99,9% studiando sotto le bombe | Il mio successo è per papà era il suo sogno

A Gaza, una studentessa di 18 anni ha ottenuto il massimo punteggio di 99,9% negli esami di maturità scientifica, nonostante le condizioni di guerra e distruzione. La ragazza ha dichiarato che il suo risultato è dedicato a suo padre, considerato il suo grande sostegno e il suo sogno. La notizia si diffonde tra le macerie della città, dove l’istruzione prosegue in ambienti difficili e sotto minaccia.

Tra le macerie di Gaza, dove la quotidianità è segnata da distruzione e incertezza, è emersa una notizia toccante. Saba Fayez Saeed Rabah, una ragazza di 18 anni, è riuscita a ottenere il punteggio più alto (un incredibile 99,9%) negli esami di maturità scientifica, i cosiddetti Tawjihi. Come riportato dalla testata Gaza Herald, si tratta dei primi esami di Stato a essere completati nel territorio dall’inizio del conflitto nell’ottobre 2023. La strada di Saba verso questo traguardo è stata costellata di ostacoli che avrebbero scoraggiato chiunque. Stando a quanto riferito da Arab News, suo padre, Fayez Rabah, un insegnante delle scuole UNRWA di 58 anni, è stato ucciso durante un attacco aereo nel giugno 2024. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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