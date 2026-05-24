Le rare parole di Antonella Clerici sulla mamma | Non ha visto il mio successo era chiacchierona come me Papà più silenzioso ora compie 90 anni

Antonella Clerici ha parlato della madre, di cui ha detto che non ha visto il suo successo perché era chiacchierona come lei. Ha anche menzionato il padre, descritto come più silenzioso, che oggi compie 90 anni. La conduttrice ha condiviso alcuni ricordi familiari in un’intervista al Corriere della Sera.

Antonella Clerici - volto amato della tv, una delle migliori conduttrici che la nostra televisione può vantare - si è racconta al Corriere della Sera. La presentatrice ha parlato, oltre che di lavoro (qui le parole su Ilary Blasi e Michelle Hunziker), anche di vita privata. Nella fattispecie ha. 🔗 Leggi su Today.it

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