Un uomo di 50 anni, con un tumore alle tonsille appena diagnosticato, riflette sul suo passato e sul suo rapporto con il tempo. Ricorda un pianoforte arrivato prima della morte del padre, sogno mai realizzato, e si chiede quale sia il suo “pianoforte”. La scoperta della malattia ha cambiato la percezione del tempo, che ora vede come qualcosa che si consuma lentamente, piuttosto che accumularsi.

Aveva 50 anni e un tumore alle tonsille appena scoperto. Parole semplici, eppure sufficienti a incrinare tutte le certezze del figlio. Perché da quel momento Bertoldi ha iniziato a guardare il tempo in modo diverso: non come qualcosa che si accumula, ma come qualcosa che lentamente si consuma. Da quella ferita nasce oggi Tutto inizia quando smetti di aspettare, il suo primo memoir, edito da Rizzoli. Un libro che racconta il dolore del lutto, ma soprattutto la trasformazione che può nascere quando si smette di rimandare la propria vita. Il risultato è un viaggio che attraversa il Trentino della sua infanzia, la scrittura, l'amore per Ftima, la sua fidanzata, le partenze senza data di ritorno e la ricerca di una felicità costruita giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Riccardo Bertoldi: «Il pianoforte arrivò una settimana prima che mio padre morisse. Era il suo sogno, da pianista quale era, di averne uno in casa e non riuscì mai a suonarlo. Da allora mi faccio spesso una domanda: “qual è il mio pianoforte?”»

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