Gare pubbliche ANAC | clausole restrittive possono portare all’annullamento

Notizia in breve

L’Autorità nazionale anticorruzione ha richiesto l’annullamento in autotutela di un bando di gara pubblica, del disciplinare e degli atti correlati. La decisione si basa sulla presenza di clausole considerate ingiustificatamente restrittive per la partecipazione e la concorrenza. La stazione appaltante è stata invitata a rivedere gli atti e ad annullarli, se necessario, per eliminare le restrizioni ritenute eccessive.