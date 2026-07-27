Gare pubbliche ANAC | clausole restrittive possono portare all’annullamento
L’Autorità nazionale anticorruzione ha richiesto l’annullamento in autotutela di un bando di gara pubblica, del disciplinare e degli atti correlati. La decisione si basa sulla presenza di clausole considerate ingiustificatamente restrittive per la partecipazione e la concorrenza. La stazione appaltante è stata invitata a rivedere gli atti e ad annullarli, se necessario, per eliminare le restrizioni ritenute eccessive.
L’Autorità nazionale anticorruzione invita la stazione appaltante ad annullare in autotutela il bando, il disciplinare e gli atti successivi. Contestata la presenza di clausole ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza. Dovrà essere rifatta la gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana in un popoloso Comune dell’area vesuviana. L’appalto, del valore complessivo di 10.226.927 euro, ha una durata prevista di tre anni. Poiché il Comune non risultava qualificato per gestire una procedura di tale tipologia, l’avvio della gara era stato delegato a una centrale unica di committenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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