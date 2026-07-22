Gare d’appalto ANAC | i chiarimenti non possono modificare i requisiti di partecipazione
Durante una gara d’appalto, i chiarimenti pubblicati devono limitarsi a spiegare le clausole esistenti negli atti di gara. Non è consentito aggiungere condizioni nuove o modificare i requisiti già previsti nelle procedure di partecipazione. La normativa stabilisce che i chiarimenti abbiano solo funzione interpretativa, senza alterare i termini originali stabiliti nel bando.
I chiarimenti pubblicati durante una procedura di gara possono spiegare il significato delle clausole contenute negli atti, ma non possono introdurre condizioni nuove o modificare i requisiti già previsti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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