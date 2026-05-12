ANAC disponibili gli avvisi pagoPA per i contributi sulle gare pubblicate tra marzo e aprile 2026

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso disponibili gli avvisi pagoPA destinati alle stazioni appaltanti, riguardanti il pagamento dei contributi per le gare pubblicate tra marzo e aprile 2026. Le comunicazioni riguardano le procedure di affidamento avviate in quel periodo e sono rivolte a chi deve effettuare i versamenti previsti. L’accesso agli avvisi è stato reso pubblico e può essere consultato da chi coinvolto nelle procedure di gara.

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