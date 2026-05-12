ANAC disponibili gli avvisi pagoPA per i contributi sulle gare pubblicate tra marzo e aprile 2026
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso disponibili gli avvisi pagoPA destinati alle stazioni appaltanti, riguardanti il pagamento dei contributi per le gare pubblicate tra marzo e aprile 2026. Le comunicazioni riguardano le procedure di affidamento avviate in quel periodo e sono rivolte a chi deve effettuare i versamenti previsti. L’accesso agli avvisi è stato reso pubblico e può essere consultato da chi coinvolto nelle procedure di gara.
L’ANAC ha pubblicato un avviso rivolto alle stazioni appaltanti relativo al versamento del contributo dovuto per le procedure di affidamento avviate nei mesi di marzo e aprile 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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