Gamec | nuovi appuntamenti di Pedagogia della Speranza tra incontri workshop performance e cinema
A settembre, la Gamec di Bergamo avvia un nuovo ciclo di incontri dedicati alla Pedagogia della Speranza. La serie comprende incontri, workshop, performance e proiezioni di film, aperti al pubblico. La manifestazione si svolgerà nel contesto della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e continuerà fino a data da definire. L’iniziativa si propone di offrire uno spazio di confronto e riflessione attraverso diverse modalità artistiche e culturali.
Bergamo. Ripartirà a settembre il nuovo ciclo di incontri aperti al pubblico nell’ambito del programma Pedagogia della Speranza, promosso dalla Gamec – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Attraverso il confronto con ospiti internazionali, il museo si conferma uno spazio di dibattito aperto, capace di coinvolgere il pubblico in riflessioni che intrecciano memoria storica, sociologia e filosofia. Gli incontri in programma esploreranno alcune delle questioni più urgenti del presente: dalle eredità del colonialismo alla violenza di genere nello spazio digitale, offrendo nuove chiavi di lettura per abitare la complessità del nostro tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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