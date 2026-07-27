Gamec | nuovi appuntamenti di Pedagogia della Speranza tra incontri workshop performance e cinema

Notizia in breve

A settembre, la Gamec di Bergamo avvia un nuovo ciclo di incontri dedicati alla Pedagogia della Speranza. La serie comprende incontri, workshop, performance e proiezioni di film, aperti al pubblico. La manifestazione si svolgerà nel contesto della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e continuerà fino a data da definire. L’iniziativa si propone di offrire uno spazio di confronto e riflessione attraverso diverse modalità artistiche e culturali.