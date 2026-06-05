La Pedagogia della Speranza con Gamec | Spazio in cui pratiche artistiche e processi educativi si intrecciano quotidianamente

Notizia in breve

La Pedagogia della Speranza ha aperto uno spazio al Gamec di Bergamo, dove pratiche artistiche e processi educativi si incontrano quotidianamente. L’obiettivo è creare un ambiente in cui l’educazione favorisca libertà, emancipazione e trasformazione sociale. L’iniziativa coinvolge attività e laboratori rivolti a diverse fasce di pubblico, integrando l’arte e l’educazione in un contesto condiviso.