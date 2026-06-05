La Pedagogia della Speranza con Gamec | Spazio in cui pratiche artistiche e processi educativi si intrecciano quotidianamente
La Pedagogia della Speranza ha aperto uno spazio al Gamec di Bergamo, dove pratiche artistiche e processi educativi si incontrano quotidianamente. L’obiettivo è creare un ambiente in cui l’educazione favorisca libertà, emancipazione e trasformazione sociale. L’iniziativa coinvolge attività e laboratori rivolti a diverse fasce di pubblico, integrando l’arte e l’educazione in un contesto condiviso.
Bergamo. L ’educazione intesa come pratica di libertà, emancipazione e trasformazione sociale. È questo il fulcro di Tabula Plena, il nuovo progetto espositivo e laboratoriale della Gamec, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, pensato per animare l’estate del 2026 dal 4 giugno al 18 ottobre 2026 che trova spazio nella splendida cornice del Palazzo della Ragione in Città Alta. L’iniziativa si inserisce nella splendida cornice del programma culturale “La Pedagogia della speranza”. Per l’occasione, lo storico palazzo si trasforma in un vero e proprio spazio permanente di incontro, confronto e produzione di conoscenza condivisa, scardinando la concezione tradizionale di museo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Temi più discussi: La Pedagogia della Speranza con Gamec: Spazio in cui pratiche artistiche e processi educativi si intrecciano quotidianamente; Tabula Plena; Una Tabula Plena di contenuti da far germogliare; Edgar Morin, un eterno curioso ostinato della speranza.
Inaugura oggi, alle 19:00, presso il Palazzo della Ragione di Bergamo Tabula Plena, l’installazione ideata per la Sala delle Capriate da Fosbury Architecture nell’ambito del programma Pedagogia della Speranza. Ribaltando il concetto di educazione passiv facebook
La Pedagogia della Speranza con Gamec: Spazio in cui pratiche artistiche e processi educativi si intrecciano quotidianamenteGaMeC ospiterà a palazzo della ragione di Bergamo per tutta estate Tabula Plena con la grande piattaforma di Fosbury Architecture, le sculture di Claire Fontaine e i laboratori aperti a tutti. bergamonews.it
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