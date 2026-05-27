Scandicci Open City 2026 | da giugno a settembre oltre 130 appuntamenti tra teatro musica cinema danza performance arte e incontri

Notizia in breve

Da giugno a settembre, si svolge l’Open City 2026 a Scandicci, con oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontri. La manifestazione coinvolge il centro e i quartieri, combinando luoghi storici e spazi di comunità. L’obiettivo è creare un programma culturale diffuso che unisce grandi ospiti e iniziative locali, coinvolgendo diverse aree della città durante i mesi estivi.