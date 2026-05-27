Scandicci Open City 2026 | da giugno a settembre oltre 130 appuntamenti tra teatro musica cinema danza performance arte e incontri
Da giugno a settembre, si svolge l’Open City 2026 a Scandicci, con oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontri. La manifestazione coinvolge il centro e i quartieri, combinando luoghi storici e spazi di comunità. L’obiettivo è creare un programma culturale diffuso che unisce grandi ospiti e iniziative locali, coinvolgendo diverse aree della città durante i mesi estivi.
Scandicci torna a costruire la propria estate culturale come un programma diffuso, capace di tenere insieme centro e quartieri, luoghi storici e spazi di comunità, grandi ospiti e progettualità del territorio. Con la sua rassegna estiva, il Comune di Scandicci propone dal 1° giugno al 20. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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