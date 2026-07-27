Galatasaray su De Bruyne Allegri lo aspetta | il Napoli non apre all’addio

Il Galatasaray ha offerto un ingaggio elevato a Kevin De Bruyne nel tentativo di convincerlo a trasferirsi. Il giocatore, attualmente in vacanza dopo il Mondiale, dovrebbe arrivare in Italia la prossima settimana per unirsi al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Tuttavia, al momento, il club partenopeo non ha aperto alla cessione.

Il Galatasaray fa la corte a Kevin De Bruyne, pronto un maxi ingaggio per convincerlo: il Napoli al momento non apre alla cessione. Ultimi giorni di vacanza post Mondiale per Kevin De Bruyne, atteso la prossima settimana in Italia per raggiungere il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il centrocampista belga ritroverà un ambiente cambiato, a partire dalla panchina: non ci sarà più Antonio Conte, con cui il rapporto non era mai realmente decollato, ma Massimiliano Allegri, chiamato a rilanciare il progetto azzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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