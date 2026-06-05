Lukaku e De Bruyne verso l’addio al Napoli? De Laurentiis e Allegri divisi il tecnico spinge per la permanenza

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De Laurentiis presenta i ritiri del Napoli: su Allegri “inutile scassare il pasticciotto”, su De Bruyne e Lukaku “il mondo è pieno di calciatori”Aurelio De Laurentiis ha annunciato i ritiri estivi del Napoli durante una conferenza stampa, nel giorno del saluto ufficiale ad Antonio Conte.

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