Aurelio De Laurentiis ha annunciato i ritiri estivi del Napoli durante una conferenza stampa, nel giorno del saluto ufficiale ad Antonio Conte. Ha commentato la situazione di Allegri, invitando a non “scassare il pasticciotto”, e ha detto che ci sono molti calciatori disponibili, citando De Bruyne e Lukaku come esempi.

? In Sintesi Nel giorno del saluto ufficiale ad Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis ha tenuto una lunga conferenza stampa per presentare i ritiri estivi del Napoli. Il patron ha rifiutato ricche tournée internazionali negli USA per permettere al nuovo allenatore di lavorare con la squadra. Sul fronte panchina, ha evitato di nominare Massimiliano Allegri trincerandosi dietro le “regole federali”, in attesa che il livornese risolva le pendenze con il Milan. Le dichiarazioni più forti, tuttavia, sono state rivolte a Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku: rispondendo ai recenti malumori dei due belgi, De Laurentiis ha chiarito che le valutazioni spetteranno al nuovo tecnico, ma ha avvertito che “il mondo è pieno di calciatori”, aprendo di fatto alla possibilità di cessioni illustri. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - De Laurentiis presenta i ritiri del Napoli: su Allegri “inutile scassare il pasticciotto”, su De Bruyne e Lukaku “il mondo è pieno di calciatori”

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Aspettando Allegri, De Laurentiis presenta i ritiri: le ultime sul mercato

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