La terza settimana del XXVI Pergolesi Spontini Festival presenta spettacoli di teatro, musica classica e cinema muto al Cortile dell’Appannaggio di Jesi e nelle cantine della Vallesina. La programmazione include performance di artisti noti e proiezioni di film muti, con eventi distribuiti in diverse location della regione. La manifestazione continua senza interruzioni, offrendo una varietà di appuntamenti culturali fino alla conclusione del mese.

La terza settimana del XXVI Pergolesi Spontini Festival alterna al Cortile dell’Appannaggio di Jesi teatro, musica classica e cinema muto, con una puntata nelle cantine della Vallesina. Il 30 luglio ore 21 al Cortile dell’Appannaggio, Gioele Dix è in scena con “Ma per fortuna che c’era il Gaber. Viaggio tra inediti e memorie del Signor G”: drammaturgia e regia di Dix, con Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alla chitarra, su testi e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, produzione Centro Teatrale Bresciano con Fondazione Gaber. Lo spettacolo ripercorre il pensiero del Signor G attraverso monologhi, canzoni e riflessioni tra ironia e commozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaber, Chaplin e Lucchesini: il Festival non si ferma

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