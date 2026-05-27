Campania Teatro Festival più fondi dopo i tagli | arriva la nipote di Chaplin tra pace e polemiche culturali | VIDEO
Dopo mesi di incertezze e tensioni sui finanziamenti, il Campania Teatro Festival 2026 è stato confermato con un cartellone di 150 appuntamenti, 105 spettacoli, nove sezioni e un mese di programmazione. La manifestazione, che aveva subito tagli ai fondi, riceve ora nuovi finanziamenti. Tra gli ospiti è prevista la presenza della nipote di Charlie Chaplin. La ripresa del festival si inserisce in un nuovo scenario politico regionale che ha ridefinito gli equilibri.
Dopo mesi di incertezze, tensioni sottotraccia sui finanziamenti e un cambio di scenario politico regionale che ha imposto nuovi equilibri, il Campania Teatro Festival 2026 torna a presentarsi con un cartellone imponente: 150 appuntamenti, 105 spettacoli, nove sezioni e un mese di programmazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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