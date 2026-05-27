Campania Teatro Festival più fondi dopo i tagli | arriva la nipote di Chaplin tra pace e polemiche culturali | VIDEO

Notizia in breve

Dopo mesi di incertezze e tensioni sui finanziamenti, il Campania Teatro Festival 2026 è stato confermato con un cartellone di 150 appuntamenti, 105 spettacoli, nove sezioni e un mese di programmazione. La manifestazione, che aveva subito tagli ai fondi, riceve ora nuovi finanziamenti. Tra gli ospiti è prevista la presenza della nipote di Charlie Chaplin. La ripresa del festival si inserisce in un nuovo scenario politico regionale che ha ridefinito gli equilibri.