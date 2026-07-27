Furgone tampona un tir a tutta velocità sul tratto maledetto dell' A4 | muore il conducente

Notizia in breve

Un furgone ha tamponato un tir a grande velocità nel tratto a due corsie dell'A4, poco dopo le 7 del mattino. Nell'incidente è morto il conducente del veicolo leggero, un uomo di nazionalità polacca. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate sono state fatali. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rilievo e i lavori di rimozione dei mezzi coinvolti.