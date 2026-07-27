Furgone tampona un tir a tutta velocità sul tratto maledetto dell' A4 | muore il conducente
Un furgone ha tamponato un tir a grande velocità nel tratto a due corsie dell'A4, poco dopo le 7 del mattino. Nell'incidente è morto il conducente del veicolo leggero, un uomo di nazionalità polacca. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate sono state fatali. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rilievo e i lavori di rimozione dei mezzi coinvolti.
PORTOGRUARO - Con il furgone si schianta contro un tir nel tratto due corsie della A4: morto un polacco. Il tragico incidente stradale si è consumato poco dopo le 7.30 di questa mattina, lunedì 27 luglio, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. All'altezza del chilometro 449, un furgone si è scontrato violentemente contro un mezzo pesante che lo precedeva. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia Stradale, il conducente del veicolo commerciale — un autista di nazionalità polacca — viaggiava a velocità sostenuta ed è piombato sul camion in un momento in cui lungo la carreggiata erano già presegnalati rallentamenti e incolonnamenti di traffico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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