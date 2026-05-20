Incidente in A4 Non si accorge della coda auto tampona un Tir e prende fuoco | conducente morto carbonizzato

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio sull'autostrada A4, al chilometro 424. Un'auto, non notando una coda di veicoli, ha tamponato un tir, provocando l'inizio di un incendio. L'automobilista coinvolto è stato trovato senza vita all’interno del veicolo, che è andato completamente distrutto dalle fiamme. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo gli eventi sul luogo.

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