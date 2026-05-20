Incidente in A4 Non si accorge della coda auto tampona un Tir e prende fuoco | conducente morto carbonizzato
Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio sull'autostrada A4, al chilometro 424. Un'auto, non notando una coda di veicoli, ha tamponato un tir, provocando l'inizio di un incendio. L'automobilista coinvolto è stato trovato senza vita all’interno del veicolo, che è andato completamente distrutto dalle fiamme. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo gli eventi sul luogo.
SAN DONA' - Un pomeriggio di fuoco e paura sull'autostrada A4. Verso le 15.40 di oggi, mercoledì 20 maggio, si è verificato un incidente mortale al chilometro 424, nel tratto a tre corsie tra Meolo e San Donà, all’altezza dello svincolo di San Donà in direzione Trieste. Autostrada chiusa e poi riaperta dopo le 17 resta l'uscita obbligatoria a San Donà. Secondo una prima ricostruzione, un'auto che viaggiava avrebbe percorso centinaia di metri sulla corsia centrale senza accorgersi dei rallentamenti, ripetutamente segnalati, finendo per impattare violentemente contro il Tir che la precedeva, fermo in coda. Un urto devastante. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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