Non si accorge della coda auto tampona un Tir e prende fuoco morto carbonizzato il conducente | A4 chiusa

Da ilgazzettino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, alle 15.40, un incidente si è verificato sull'autostrada A4 al chilometro 424, vicino a San Donà. Un'auto che non si è accorta della coda ha tamponato un tir, dando origine a un incendio che ha coinvolto il veicolo. Il conducente dell'auto è rimasto intrappolato e, nonostante i tentativi di soccorso, è stato trovato morto carbonizzato. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.

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SAN DONA' - Un pomeriggio di fuoco e paura sull'autostrada A4. Verso le 15.40 di oggi, mercoledì 20 maggio, si è verificato un incidente mortale al chilometro 424, nel tratto a tre corsie tra Meolo e San Donà, all’altezza dello svincolo di San Donà in direzione Trieste. Secondo una prima ricostruzione, un'auto che viaggiava avrebbe percorso centinaia di metri sulla corsia centrale senza accorgersi dei rallentamenti, ripetutamente segnalati, finendo per impattare violentemente contro il Tir che la precedeva, fermo in coda. Un urto devastante. Dopo pochissimi istanti, la vettura ha preso fuoco, venendo rapidamente avvolta dalle fiamme: morto carbonizzato il conducente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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