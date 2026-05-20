Non si accorge della coda auto tampona un Tir e prende fuoco morto carbonizzato il conducente | A4 chiusa

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, alle 15.40, un incidente si è verificato sull'autostrada A4 al chilometro 424, vicino a San Donà. Un'auto che non si è accorta della coda ha tamponato un tir, dando origine a un incendio che ha coinvolto il veicolo. Il conducente dell'auto è rimasto intrappolato e, nonostante i tentativi di soccorso, è stato trovato morto carbonizzato. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.

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