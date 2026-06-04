Bimba di 18 mesi muore in ospedale a Cosenza dopo dieci giorni di malessere | aperta un’inchiesta

Una bambina di 18 mesi è deceduta in ospedale a Cosenza dopo dieci giorni di malessere. La piccola era stata ricoverata per vomito e dissenteria all’ospedale Annunziata. È stata disposta un’autopsia, dopo che i familiari avevano presentato una denuncia. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

La piccola era stata ricoverata all’Annunziata di Cosenza per vomito e dissenteria. Disposta l’autopsia dopo la denuncia dei familiari. Una bambina di appena 18 mesi, originaria di Bocchigliero, nel Cosentino, è morta all’ospedale Annunziata di Cosenza dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sul decesso e accertare eventuali responsabilità. La tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì 4 giugno, al termine di un ricovero iniziato due giorni prima. La piccola soffriva da circa dieci giorni di problemi gastrointestinali caratterizzati da vomito e dissenteria, sintomi che avevano spinto i genitori a rivolgersi ai medici del nosocomio cosentino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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