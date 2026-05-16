Tragedia a Lampedusa | neonata muore dopo lo sbarco aperta un’inchiesta

Una neonata è deceduta poco dopo essere arrivata a Lampedusa insieme a un gruppo di migranti soccorsi in mare. La piccola è morta durante il trasferimento al Poliambulatorio dell’isola. La notizia ha portato all’apertura di un’inchiesta per fare chiarezza sulle circostanze del decesso. La tragedia si aggiunge a una serie di eventi legati ai flussi migratori che coinvolgono l’isola e le procedure di assistenza ai migranti. Le autorità stanno valutando le cause del decesso e le eventuali responsabilità.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La piccola è deceduta durante il trasferimento al Poliambulatorio. Una neonata ha perso la vita poco dopo essere arrivata a Lampedusa insieme a un gruppo di migranti soccorsi in mare. La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino, subito dopo lo sbarco avvenuto al molo Favarolo. Il gruppo, composto da 55 migranti provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, è stato soccorso dalla motovedetta V1307 della Guardia di Finanza e condotto sull’isola intorno alle 4:30. Tra loro vi erano anche sette donne e sei minori. Le condizioni della neonata sono apparse immediatamente molto gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Lampedusa: neonata muore dopo lo sbarco, aperta un’inchiesta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Lampedusa, neonata muore dopo lo sbarco: fatale l’ipotermiaABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma al molo Favarolo durante le operazioni di soccorso Una tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino a... Lampedusa, neonata morta di ipotermia dopo lo sbarcoUna neonata ha perso la vita subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Neonata morta per ipotermia a Lampedusa. Ennesimo tragico sbarco di migranti sull’isolaLa piccola si trovava su un barcone approdato al molo Favarolo con a bordo 55 persone di sette donne e sei minori ... quotidiano.net Dramma a Lampedusa, neonata muore per ipotermia dopo lo sbarcoEnnesima tragedia nel Mediterraneo: la bambina era in un gruppo di migranti soccorsi nella notte. Fatali le troppe ore passate al freddo ... avvenire.it