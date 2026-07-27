Frasi contro la Lega Sarri patteggia con la Figc | ammenda di 2 mila euro

Maurizio Sarri ha patteggiato con la Figc e riceve una multa di 2.000 euro. L’episodio risale alla scorsa stagione, quando allenava la Lazio. La decisione è stata comunicata dopo un accordo tra le parti. Non sono stati resi noti dettagli ulteriori sull’incidente o sulle frasi contestate. La sanzione è stata ufficializzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

In seguito a un accordo di patteggiamento tra le parti, Maurizio Sarri è stato punito dalla Figc con una multa di 2.000 euro. L’episodio risale alla scorsa stagione, quando il tecnico era alla guida della Lazio. Nei confronti dell’attuale allenatore dell’Atalanta era stato avviato un procedimento disciplinare “per aver in più occasioni utilizzato parole irriguardose, ovvero, prive del dovuto rispetto nei confronti della Lega Calcio Serie A, o meglio dei suoi componenti persone fisiche tutte, che nell’ordinamento federale si occupa di predisporre, gestire, organizzare e rendere ufficiale il calendario del Campionato di Serie A”. Pur senza citare episodi specifici nel comunicato della Figc, il riferimento è stato associato alle dichiarazioni rilasciate da Sarri alla vigilia del derby contro la Roma, valido per la 37ª giornata di campionato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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