Palermo conto salato dal giudice sportivo | 20 mila euro di ammenda due giornate di squalifica per Palumbo
Il giudice sportivo ha deciso una multa di ventimila euro e due turni di squalifica per un giocatore del Palermo, in seguito agli eventi accaduti durante la semifinale playoff contro il Catanzaro. La decisione è stata comunicata dopo le verifiche sugli episodi verificatisi durante la partita. La società ha ricevuto l’ammenda e il giocatore coinvolto dovrà restare fuori dal campo nelle prossime due partite ufficiali. La sentenza si inserisce nel quadro delle sanzioni relative alla competizione.
Un conto salato per il Palermo, da parte del giudice sportivo, dopo i fatti relativi al ritorno della semifinale playoff contro il Catanzaro. Alla società di viale del Fante, infatti, è stata inflitta una pesante multa da 20 mila euro per la condotta dei suoi sostenitori che, nel corso della gara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Giudice Sportivo, ammenda di 5 mila euro al club dopo Inter Roma. Il motivo
Decisioni UFFICIALI del Giudice sportivo: 13 giornate di squalificaÈ appena arrivato il dispositivo riguardante l’ultima giornata di campionato Tredici giornate di squalifica nel dispositivo ufficiale del Giudice...
Serie B, Giudice Sportivo: stangata per il Palermo, due giornate a Palumbo e una a PierozziIl Giudice Sportivo ha presentato un conto salatissimo al Palermo all'indomani della tesissima semifinale di ritorno dei play-off di Serie B contro il Catanzaro. tuttob.com