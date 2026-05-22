Palermo conto salato dal giudice sportivo | 20 mila euro di ammenda due giornate di squalifica per Palumbo

Il giudice sportivo ha deciso una multa di ventimila euro e due turni di squalifica per un giocatore del Palermo, in seguito agli eventi accaduti durante la semifinale playoff contro il Catanzaro. La decisione è stata comunicata dopo le verifiche sugli episodi verificatisi durante la partita. La società ha ricevuto l’ammenda e il giocatore coinvolto dovrà restare fuori dal campo nelle prossime due partite ufficiali. La sentenza si inserisce nel quadro delle sanzioni relative alla competizione.

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