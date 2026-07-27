Al Giffoni Film Festival è stato presentato in anteprima mondiale il cortometraggio fantasy “Alby – L’ultimo ulivo”, diretto da Alessandro Parrello, in concorso per il Gryphon Award nella sezione Elements +6. Nel corso dell’evento, l’attore e regista ha commentato che oggi chi ha più follower sembra bravo a fare tutto. Riguardo al ritorno di Boris, ha detto che al momento “è tutto fermo”.

Presentato in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival, in concorso per il Gryphon Award nella sezione Elements +6, Alby – L’ultimo ulivo è il nuovo cortometraggio fantasy diretto da Alessandro Parrello. Al centro della storia c’è Alby, un antico ulivo parlante doppiato da Francesco Pannofino grazie alla tecnologia motion capture, simbolo della devastazione causata dalla Xylella in Puglia. Il film segue l’avventura di due undicenni, interpretati da Elisa Quaranta e Lewis De Pascalis, che si mettono alla ricerca del leggendario Grande Ulivo raccontato dal nonno. Durante il loro viaggio incontrano Alby, che racconta il profondo legame tra uomo e natura, denunciando come l’avidità e lo sfruttamento abbiano compromesso l’equilibrio dell’ambiente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Francesco Pannofino al Giffoni Film Festival: “Oggi chi ha più follower sembra bravo a fare tutto”. E sul ritorno di Boris: “Per ora è tutto fermo”

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Francesco Pannofino al Giffoni Film Festival: intervista

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