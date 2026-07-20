L’attrice ha parlato delle sue figlie durante il Giffoni Film Festival, dicendo che le sbaglia spesso ma che sono tutto per lei. Ha descritto come la maternità influisce sulla sua vita, e ha condiviso il disagio nel seguire la crescita della generazione attuale. La sua presenza al festival è stata anche l’occasione per anticipare la nuova stagione di una serie televisiva in arrivo su Canale5.

L’attrice, attesa in autunno su Canale5 con la nuova stagione di Viola come il mare, ha parlato a Giffoni delle sue figlie, della maternità e del disagio che prova guardando la generazione di oggi. Francesca Chillemi si è mostrata in una veste molto intima al Giffoni Film Festival, dove ha ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Chillemi al Giffoni Film Festival racconta la vita da mamma: "Sbaglio tantissimo, ma le mie figlie sono tutto"

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Francesca Chillemi al Giffoni Film Festival: la conferenza stampa

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