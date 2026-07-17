Al Giffoni Film Festival è stato presentato il documentario “Più! Più! Più!”. Il film, diretto da Giovanni Mazzitelli e prodotto da Eduardo Angeloni, si concentra sulla storia della pallanuoto campana. La proiezione si è svolta nella sezione dedicata allo sport, durante la 56ª edizione del festival.

Il grande cinema documentaristico e lo sport d’eccellenza si incontrano alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival. All’interno della prestigiosa sezione dedicata allo sport, infatti, verrà presentato “Più! Più! Più!”, il nuovo lavoro del regista Giovanni Mazzitelli, prodotto da Eduardo Angeloni con An.Tra.Cine. L’opera sarà proiettata ufficialmente al pubblico del Festival il giorno 19 luglio alle ore 18:30 a seguito dell’evento “talk”, dove i protagonisti dell’opera incontreranno i Giffoni Sport Ambassador, una platea di giovani under 30 provenienti da tutta Italia, per un confronto sul valore sociale e pedagogico della pallanuoto.... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - La storia della pallanuoto campana protagonista al Giffoni Film Festival con il documentario “Più! Più! Più!”

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