«Non potrei mai rinnegare “Occidentali's karma”, perché è iconica. Anzi,menomale che è esistita. Ma ho tante altre sfaccettature». Francesco Gabbani, nell’attesa di tornare a vestire i panni di giudice a «X Factor», sabato, alle 21, a Edolo, in piazza Foro Boario, ripercorrerà la sua storia musicale che è decollata con il suo brano più famoso da quasi 300 milioni di clic e sei dischi di platino per le oltre 300 mila copie vendute. Gabbani, cosa si deve aspettare il pubblico bresciano?«Questo tour mi dà l’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della mia carriera, dalla prima vittoria a Sanremo Giovani nel 2016 con “Amen”: sarà un susseguirsi di canzoni più note intervallate da chicche che il pubblico nazional popolare non conosce, a meno che non sia un mio seguace sfegatato. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Francesco Gabbani: «Occidentali's Karma non la rinnego: è iconica, nella storia. Mio padre a 76 anni ancora lavora: è il mio esempio. A X Factor sono più tranquillo, Irama ragazzo d'oro»

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Francesco Gabbani - Summer Funk / Occidentali's Karma - Tim Summer Hits 2026

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