In un'intervista a Novella 2000, il giovane dj ha parlato della sua scelta di seguire la strada della musica, spiegando che non ha intenzione di lavorare sul set per il figlio di un noto personaggio. Ha affermato che il rapporto con il padre rimane invariato e che desidera mantenere la propria identità. Durante l'intervista ha anche condiviso dettagli sulla sua relazione sentimentale e sulla passione per la musica.

Nell’intervista esclusiva a Novella 2000, il giovanissimo dj racconta tutto della sua passione per la musica, e svela in anteprima molte cose sulla fidanzata. Francesco Bova, 24 anni, ha scelto di non farsi definire dal suo cognome. La strada del figlio di Raoul Bova passa dalla musica, non dal set: dj, producer, laureato a Berlino in produzione musicale, ha un nuovo singolo in arrivo, Under My Skin. Una piccola incursione nella recitazione c’è stata, con un ruolo in Don Matteo, ma il suo obiettivo è un altro e lo dice senza mezzi termini: diventare il primo dj a vincere un premio Oscar. Ambizioso, diretto e poco interessato alle etichette, Francesco mette subito le cose in chiaro: «Mio padre resta mio padre, e io sono io».🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Francesco Bova, niente set per il figlio di Raoul, la sua strada è la musica: “Mio padre resta mio padre, e io sono io”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie.

Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie.

Contenuti di approfondimento

''L’ho conosciuta in Armenia'': Francesco Bova, secondogenito di Raoul, svela che lavoro fa e chi è la fidanzata''L’ho conosciuta in Armenia'': Francesco Bova, secondogenito di Raoul, svela che lavoro fa e chi è la fidanzata ... gossip.it

L’ho conosciuta in Armenia: Francesco Bova racconta chi è la fidanzata e svela il suo vero lavoroFrancesco Bova, secondogenito di Raoul Bova e Chiara Giordano, si racconta per la prima volta in una lunga intervista a Novella 2000. Il 24enne parla della sua carriera lontana dalla recitazione, del ... rumors.it