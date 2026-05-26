Le audizioni di X Factor 2026 prenderanno il via nei prossimi giorni, con il cast di giudici e conduttrice ormai definito. Tra le novità, un giudice sarà sostituito: al posto di Achille Lauro ci sarà Irama. Sono state confermate invece le presenze di Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia. La conduttrice, invece, torna al suo ruolo, completando così il team che guiderà il programma questa stagione.

Milano, 26 maggio 2026 - Tre conferme, quattro con la conduttrice, e una novità assoluta: fra pochi giorni iniziano le Auditions di X Factor 2026 e il cast di giudici e conduttrice è al completo. Il nuovo giudice Confermati in blocco i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani - quest’ultimo nonostante la strofa del brano ‘Summer funk’ che recita “Se penso a quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più” che aveva fatto pensare a una necessità di uno stop dal piccolo schermo -, la novità si chiama Irama. Filippo Maria Fanti, infatti, è il quarto giudice di X Factor 2026 al posto dell’uscente Achille Lauro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giudici X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro, confermati Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia

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IRAMA giudice di X FACTOR al posto di ACHILLE LAURO Lindiscrezione

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