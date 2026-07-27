‘La forza delle donne per far crescere la Campania. Storie di donne valorose’, è l’iniziativa promossa da Forza Italia e Azzurro Donna svoltasi lunedì all’hotel Vesuvio di Napoli con l’intento di offrire uno spazio di testimonianza e dibattito sul ruolo chiave delle donne come motore di sviluppo regionale. All’evento hanno partecipato Catia Polidori, presidente di Azzurro Donna, Maurizio Gasparri Responsabile Enti locali di Forza Italia e Gianfranco Librandi vicesegretario regionale FI. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Forza Italia, a Napoli 'La forze delle donne per far crescere la Campania'

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