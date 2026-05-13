Domestike Dive la forza delle donne debutta al Serra

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Serra di Napoli è andato in scena “Domestike Dive”, uno spettacolo che mette in evidenza il legame tra tre donne e le loro storie di famiglia. La rappresentazione si concentra sui rapporti familiari e sulle esperienze personali di ciascuna protagonista, riflettendo su temi legati alle generazioni e alle dinamiche domestiche. Lo spettacolo segna il debutto di questa produzione nel teatro napoletano.

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Con “Domestike Dive” debutta al Teatro Serra di Napoli il rapporto familiare di tre donne, simboli di altrettante storie personali e generazionali. Un affresco al femminile sulla ricerca della propria voce scritto, diretto e interpretato da Piera Saladino in scena con Roberta Misticone. Concept.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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