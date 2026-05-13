Domestike Dive la forza delle donne debutta al Serra
Al Teatro Serra di Napoli è andato in scena “Domestike Dive”, uno spettacolo che mette in evidenza il legame tra tre donne e le loro storie di famiglia. La rappresentazione si concentra sui rapporti familiari e sulle esperienze personali di ciascuna protagonista, riflettendo su temi legati alle generazioni e alle dinamiche domestiche. Lo spettacolo segna il debutto di questa produzione nel teatro napoletano.
Con “Domestike Dive” debutta al Teatro Serra di Napoli il rapporto familiare di tre donne, simboli di altrettante storie personali e generazionali. Un affresco al femminile sulla ricerca della propria voce scritto, diretto e interpretato da Piera Saladino in scena con Roberta Misticone. Concept.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Al Teatro Serra debutta Domestike Dive di Piera Saladino, in scena con Roberta Misticone. Concept, Luisa Guarro. Audio e luci, Renato Gatto. Produzione ‘Eau theatre. Dal 15 al 17 maggio, in Via Diocleziano 316. Info: 347.8051793 facebook
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