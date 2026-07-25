Forza Italia Iachetta | Le donne motore della crescita in Campania

Notizia in breve

A Napoli si è svolto un convegno di Forza Italia e Azzurro Donna dedicato al ruolo delle donne nello sviluppo della Campania. L’evento ha affrontato temi come merito, leadership e pari opportunità, sottolineando l’importanza delle donne come motore della crescita regionale. Nessun intervento ha fornito dati o testimonianze specifiche, ma si è discusso di come il contributo femminile possa influenzare il progresso locale.