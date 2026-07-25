Forza Italia Iachetta | Le donne motore della crescita in Campania
A Napoli si è svolto un convegno di Forza Italia e Azzurro Donna dedicato al ruolo delle donne nello sviluppo della Campania. L’evento ha affrontato temi come merito, leadership e pari opportunità, sottolineando l’importanza delle donne come motore della crescita regionale. Nessun intervento ha fornito dati o testimonianze specifiche, ma si è discusso di come il contributo femminile possa influenzare il progresso locale.
A Napoli il convegno di Forza Italia e Azzurro Donna sul ruolo femminile nello sviluppo della Campania tra merito, leadership e pari opportunità.. “La forza delle donne per far crescere la Campania” non è solo il titolo di un convegno, ma un impegno concreto per costruire una regione più forte, inclusiva e capace di valorizzare il talento, il merito e la partecipazione femminile. È questo il messaggio dell’iniziativa promossa da Forza Italia, in programma lunedì 27 luglio, alle ore 17.30, presso il Grand Hotel Vesuvio di Napoli. L’evento, dal titolo “La forza delle donne per far crescere la Campania. Storie di donne valorose”, offrirà un... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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