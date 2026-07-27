Si torna a parlare di un esterno della Fiorentina come possibile rinforzo per la Juventus, che ha bisogno di rafforzare la propria batteria di esterni. La società bianconera dovrà intervenire sul mercato per completare la rosa sulla fascia sinistra, con un giocatore che ricoprirebbe il ruolo di vice Cambiaso. Non sono stati forniti dettagli sul nome del calciatore, ma si tratta di un profilo che potrebbe essere utile per il reparto.

sul futuro dell’esterno viola. La Juventus dovrà intervenire sul mercato anche per completare la batteria degli esterni a disposizione del tecnico. Se sulla fascia destra con l’arrivo di Zeki Çelik una casella è già stata opportunamente riempita, resta ancora del tutto scoperta la posizione di alternativa ad Andrea Cambiaso sulla corsia di sinistra. Per questo motivo, i dirigenti bianconeri stanno valutando con attenzione diversi profili di prospettiva per rinforzare il reparto. Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita Il profilo di Niccolò Fortini. Tra le opzioni al vaglio della Continassa, un nome che può tornare fortemente di moda è quello di Niccolò Fortini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Fortini come vice Cambiaso: rispunta l’esterno della Fiorentina per rinforzare la fascia sinistra. Ultime

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