Joao Mario verso la Fiorentina le parti sono al lavoro per definire la formula | ecco la richiesta della Juventus per l’esterno Le ultime

Notizia in breve

La Juventus sta negoziando la cessione di Joao Mario, con la Fiorentina interessata all’esterno. Le due squadre stanno discutendo sulla modalità del trasferimento, mentre la Juventus ha presentato una richiesta formale per la formula di pagamento. Le trattative sono in corso e i dettagli dell’accordo sono ancora da definire.