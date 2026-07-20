Joao Mario verso la Fiorentina le parti sono al lavoro per definire la formula | ecco la richiesta della Juventus per l’esterno Le ultime
La Juventus sta negoziando la cessione di Joao Mario, con la Fiorentina interessata all’esterno. Le due squadre stanno discutendo sulla modalità del trasferimento, mentre la Juventus ha presentato una richiesta formale per la formula di pagamento. Le trattative sono in corso e i dettagli dell’accordo sono ancora da definire.
di Luca Fiore La Juventus sta provando a cedere Joao Mario, corteggiato dalla Fiorentina, con le parti che stanno trattando per definire la formula dell’affare. La Fiorentina prosegue il proprio lavoro sul mercato per completare la rosa a disposizione. Il nome principale per le fasce laterali è Joao Mario, rientrato alla Juventus dopo una stagione in prestito al Bologna. Il futuro del giocatore appare lontano dall’ambiente bianconero. La dirigenza viola lo reputa perfetto per garantire duttilità su entrambe le corsie. La società toscana ha avviato i dialoghi per capire i margini operativi, volendo portare il portoghese in campo al più presto alla corte di Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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